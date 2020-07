Lazio, Inzaghi: "Non ho ancora scelto chi giocherà in attacco contro il Milan. Su Leiva e Cataldi..."

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa della sfida di domani contro il Milan: "Non ho ancora scelto chi giocherà in attacco. Dobbiamo fare l'allenamento di domani mattina, anche per vedere come stanno Leiva e Cataldi e capire se possono aiutarci. Hanno grande voglia. Siamo abituati in questo periodo a convivere con le defezioni: sono convinto che la squadra possa far un'ottima gara indipendentemente dal modulo e dai giocatori. Leiva e Cataldi? Ci siamo presi qualche giorno in più. Oggi si sono mossi con la squadra, Leiva si è operato durante lo stop. Poi ha avuto problemini al ginocchio ma ora sta un po' meglio: oggi ha fatto mezzora in gruppo dopo 25 giorni. Cataldi invece ha avuto una distorsione importante a Bergamo. Deciderò insieme a loro il da farsi. Non ci sarà Marusic, neanche con il Lecce, vedremo se lo riusciremo a recuperare col Sassuolo, così come Luiz Felipe. Adekanye e Raul Moro migliorano, ma non saranno disponibili per domani. Lazzari? Non ha fatto allenamento, era un po' affaticato. Penso possa essere della partita".