Lazio, per Lazzari si teme un mese di stop: contro il Milan uno tra Marusic e Patric a destra

Manuel Lazzari, esterno destro della Lazio, prossimo avversario del Milan in campionato, si è infortunato nel match contro lo Spezia prima della sosta e per lui si teme un mese di stop. Il giocatore non sarà a disposizione di Sarri per la sfida contro i rossoneri in programma domenica alle 18 a San Siro. A sostituire Lazzari a destra sarà uno tra Marusic e Patric. Lo riferisce stamattina Tuttosport.