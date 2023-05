Lazio, Romagnoli a DAZN: "Milan molto bravo sul nostro primo palleggio. Tornare a San Siro emozionante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Romagnoli ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Lazio. Queste le dichiarazioni del difensore biancoceleste:

Cos’è mancato? “Diciamo che partire sotto di due gol così non è facile, contro una squadra come il Milan che è molto fisica ed aggressiva, è difficile trovare spazio. Sono stati molto bravi sul nostro primo palleggio, venivano a prenderci molto alti con i loro interni. Dispiace perché dovevamo fare di più in uno scontro come quello di oggi”.

Com’è stato tornare a San Siro da avversario? “Emozioni prima, poi quando fischia l’arbitro passa tutto. Prima e dopo è stato bello rivedere tanti ex compagni, tante persone che lavorano dietro le quinte con cui ho legato molto. È stato molto emozionante. Ma riguardo la partita sia contro l’Inter che contro il Milan siamo mancati in personalità quando invece dovevamo fare il contrario, è questo il dispiacere”.

Come te lo spieghi? “Dobbiamo crescere. Sappiamo che abbiamo potenzialità, invece sia oggi che con l’Inter abbiamo sofferto molto, non siamo stati capaci di reagire alle difficoltà come tante altre volte. Lo step successivo è quello di crescere, dobbiamo essere al top sotto ogni punto di vista”.