Cagliari, personalizzato per Mancosu e Viola. Sono a rischio per il Milan

vedi letture

Il Cagliari è tornato in campo in preparazione della sfida contro il Milan, incrocio fondamentale per gli uomini di Claudio Ranieri ancora alla ricerca di punti salvezza. Questo il report della società sarda dopo la seduta odierna:

"Prosegue la preparazione alla gara di Milano, i rossoblù si sono allenati oggi al CRAI Sport Center. La sessione di lavoro è iniziata in palestra, dove la squadra ha svolto degli esercizi propriocettivi e, a seguire, un’attivazione in campo. Poi due gruppi: per i calciatori più impiegati in partita, sessione di lavoro aerobico defaticante; per gli altri esercitazioni dedicate al lavoro metabolico.

Proseguono il personalizzato Marco Mancosu e Nicolas Viola. Domani, mercoledì 8, nuovo allenamento fissato al mattino".