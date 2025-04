Le pagelle di TMW dell'Atalanta: Lookman ispira, Ederson MVP per distacco

vedi letture

Di seguito le pagelle dell'Atalanta a cura della redazione di Tuttomercatoweb:

Carnesecchi 6 - La serata milanese scorre via senza bisogno di interventi miracolosi, qualche discreta uscita è il massimo sforzo richiesto.

Bellanova 6,5 - Prima assoluta da braccetto, limita i danni sugli strappi di Leao. Poi torna a fare quello che gli riesce meglio: ottavo assist della collezione.

Hien 6,5 - Jovic svaria da falso 9 per togliergli un punto di riferimento portandolo fuori posizione, ma nella sua miglior versione è un muro insuperabile.

Djimsiti 6 - Equilibra un reparto arretrato in versione inedita, concede poco margine d'azione a Pulisic prima di uscire un po' malconcio. Dal 59' Toloi 6 - Diligente, copre senza affanni.

Cuadrado 6 - Lo spunto non sarà più quello di una volta ma sul piano tattico è prezioso, gestisce le situazioni con la giusta esperienza. Dal 59' Ruggeri 6 - Boost di energia per la mezz'ora finale.

De Roon 6,5 - Nei campetti era difensore invece non abbandona la zona di comfort: dirige le operazioni in mediana con Ederson a fargli da bodyguard alle spalle, rammenda dietro.

Ederson 7,5 - La solita piovra recupera-palloni, allunga i tentacoli per catturarli e quando si inserisce da dietro la decide in tuffo col suo quarto centro. MVP per distacco, da clonare.

Zappacosta 6 - Jimenez la mette sul piano dell'intensità, per tenerne a bada l'intraprendenza sceglie una condotta di gara abbastanza prudente. Dal 59' Kossounou 6 - Rientro pesante, rende la difesa più strutturata.

Pasalic 6,5 - Integra il tridente, lo arricchisce con giocate di qualità per velocizzare la manovra offensiva. Ma non si dimentica di dare il suo contributo in copertura. Dal 79' De Ketelaere sv

Retegui 6 - La difesa rossonera gli toglie spazi ma ma non si scoraggia: attira Gabbia avviando l'azione del gol, non scarta il regalo di Lookman. Dal 90'+1 Sulemana sv

Lookman 7 - Parte largo, poi si accentra e alza il livello diventando imprendibile: ispira tutte le migliori occasioni, gol compreso. Gli manca solo il colpo del ko.

Gian Piero Gasperini 7 - Nella partita a scacchi con Conceicao fa la prima mossa, cambia tre pedine in un colpo solo e va subito a dama. Terzo posto blindato dall'assalto del Bologna, la Champions è sempre più vicina.