Lecce, Giampaolo: "Manca il gol, ma non fasciamoci la testa. Bisogna avere la capacità di resettare e ripartire"

vedi letture

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha parlato a DAZN nel pre partita della sfida col Milan.

Il problema del gol:

“Nelle ultime partite non abbiamo fatto gol, ho detto alla squadra di non fasciarsi la testa. In compenso abbiamo subito meno… Bisogna avere la capacità di resettare e ripartire, in ogni partita c’è la possibilità di smentire i numeri”.