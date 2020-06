Lecce, Sticchi Damiani: "Assenza Ibra? Non so se sarà un vantaggio per noi"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato così della sfida di lunedì contro il Milan ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno: "La partita di Coppa Italia dei rossoneri non l’ho vista, lo hanno fatto l’allenatore ed il suo staff, che studiano ogni volta con grande attenzione i nostri avversari. L'assenza di Ibra? Ibrahimovic è un grande campione, ma non so se la sua assenza possa rappresentare un vantaggio per noi, o meno: la parte tecnica la lascio ai tecnici".