Lo sfogo di Izzo: "Ci sentiamo penalizzati, ma nessun alibi!"

Armando Izzo, difensore centrale del Monza, si è sfogato attraverso i suoi canali ufficiali social al termine della gara persa in casa contro il Milan per una rete a zero. Il centrale si è lamentato della conduzione arbitrale, facendo riferimento specialmente al gol annullato in avvio di primo tempo a Dany Mota, arrivato dopo un altro gol annullato contro l'Atalanta nel turno infrasettimanale.

Scrive Izzo su Instagram: "Ci sentiamo penalizzati, ma nessun alibi! Trasformiamo questa rabbia in punti!"