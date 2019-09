"Mai più così passivi". Reprimenda di Conte all'Inter durante l'allenamento di ieri

Ieri l’appuntamento per l'Inter alla Pinetina era all’ora di pranzo. Antonio Conte, invece, nel centro sportivo ha addirittura dormito: una scelta dovuta, da un lato, a smaltire la rabbia, dall’altro, a preparare al meglio la giornata di lavoro. Conte ha voluto evidenziare e rimarcare tutti gli errori commessi. La sua, però, è stata anche una reprimenda al gruppo dopo il pareggio di Champions contro lo Slavia Praga: gli sbagli - si legge - sono stati la conseguenza di un atteggiamento sbagliato sin dal fischio d’inizio, dato che aggressività e intensità adeguate si sono viste soltanto negli 8’ di recupero. Così - conclude il Corriere dello Sport - l’allenatore ha messo in chiaro che non accetterà più di vedere un approccio molle e passivo, l’Inter non si può permettere si sottovalutare alcun avversario e che non possono certo bastare 3 gare vinte in campionato per sentirsi una grande squadra.