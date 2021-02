Man United-Milan, Solskjaer: "Bel regalo di compleanno. Mi fa sentire in Champions League"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha commentato il sorteggio che ha accoppiato i Red Devils al Milan, una sfida dal sapore di Champions League: "Un bel regalo di compleanno, non è vero? (oggi il norvegese compie 48 anni, ndr). È nostra tradizione ormai avere degli accoppiamenti difficili, questo è uno di quelli che ti fa sentire in Champions League. Ed è bello per noi avere queste partite perché questa squadra ha bisogno di sfide e non vediamo l'ora di affrontarle".