Man United, Solskjaer: "Impressionato dalla carriera di Ibra, specie dopo l'infortunio"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha commentato il sorteggio che ha accoppiato i Red Devils al Milan, una sfida dal sapore di Champions League. Su Zlatan Ibrahimovic, che sarà di ritorno a Old Trafford, ha dichiarato: "Mi ha impressionato, devo ammetterlo, per come sta andando la sua carriera. Ha avuto un infortunio che ha rischiato di compromettere la carriera quando era qui, ma è riuscito a recuperare ed è andato in MLS, poi è tornato al Milan e ha risollevato la squadra. Sono in crescita e hanno fatto davvero bene in questa stagione".