Milan e Roma alla pari? De Rossi: "Per fortuna la classifica non conta"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha parlato del doppio confronto contro i rossoneri:

Cosa temi del Milan?

"Qualità dei giocatori e il loro allenatore. Conosco Pioli da tempo: ha portato punti allenando le piccole, la Lazio, poi ha vinto lo Scudetto con una qualità incredibile; si è sempre evoluto, è sempre migliorato. Il Milan gioca, è armonico; al di là dei momenti, il Milan ha ritrovato condizione e quando vince gioca bene, mette in difficoltà tutti quanti".

Partita alla pari?

"Grazie a Dio la classifica non conta. Ho letto da qualche parte che la Roma non ha nulla da perdere. No: la Roma ha tutto da perdere. Non siamo qui a fare le comparse. Pareggio? Dovremmo essere un po machiavellici per giocare per il pareggio, noi dobbiamo provare a vincere".

Ha dovuto placare un po' gli animi?

"Ho detto di rimanere coi piedi per terra, ma non c'è stato bisogno. Ho visto allegria, sorrisi e in campo sono andati forte. Mi basta così".