Milan, occhio a Orsic: già 10 gol in stagione per l'attaccante della Dinamo

Mercoledì pomeriggio alle 18.45 il Milan sarà impegnato a San Siro contro la Dinamo Zagabria per la seconda giornata del girone di Champions League. I croati sono sorprendentemente primi in classifica dopo aver battuto il Chelsea nel primo turno. Fra i tanti giocatori, il più pericoloso è sicuramente Mislav Orsic che nelle 16 partite giocate dallo Zagabria in questo inizio stagione ha già segnato 10 gol. Il croato è il miglior marcatore della sua squadra.