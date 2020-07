MN - D'Aversa in conferenza: "Risultato troppo pesante, troppi errori nostri"

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sconfitta maturata contro il Milan: "Abbiamo avuto tre palle gol clamorose e in una di queste abbiamo anche preso una traversa. Stiamo parlando di un risultato pesante per quello che si è visto in campo, dal mio punto di vista. Avevamo la volontà di giocarci la partita, poi ci siamo trovati sotto 2-1, perchè abbiamo peccato in fame e determinazione, cosa che non succedeva prima del lockdown. Sul primo gol abbiamo avuto in tre la possibilità di pressare Kessie e gli abbiamo concesso il tiro dalla distanza. Sulla punizione, che non c'era per me, ci siamo distratti. Il Milan difficilmente ultimamente concede tutte le palle gol che siamo riusciti a costruire noi oggi. Non dobbiamo creare alibiti, certo che giocare senza centravanti rende tutto più complicato. Se mi fanno più arrabbiare le tante occasioni sprecate o il modo in cui abbiamo subito gol? Entrambe le cose".