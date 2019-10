MN - Lecce, Calderoni: "E' un pari che vale tanto per la nostra autostima. Il gol? Dopo che ho calciato...."

Marco Calderoni, terzino del Lecce, ha parlato così in mixed-zone ai microfoni di Milannews.it dopo il 2-2 contro il Milan: "E' un pari che vale tanto per la nostra autostima. E' un punto ottimo per il morale. Dopo che ho calciato pensavo andasse sul palo e invece poi è entrata. E' stato un bel gol. Domenica contro la Juve ci vorrà più personalità e coraggio, dobbiamo ripartire dal secondo tempo di oggi. Milan? Sapevamo che il cambio di allenatore ti porta qualcosa in più. Loro sono partiti forte, poi all'intervallo il mister ci ha detto che cosa non andava e abbiamo fatto una grande ripresa".