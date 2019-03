MN - Sassuolo, De Zerbi in conferenza: "Milan un po' stanco, ha pagato mentalmente il peso della partita"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "Abbiamo preso un gol stupido. Potevamo andare in vantaggio prima. Se pensi di poter lottare per traguardi ambiziosi vai via arrabbiato, se invece pensi che siamo una squadra giovane e con ampi margini di crescita, allora vai via orgoglioso da questo stadio. Dobbiamo imparare a fare questo tipo di partite anche non contro le grandi squadre. Milan di Gattuso come l'Atletico di Simeone? Il Milan sta simpatico, perchè io nasco qua. Quindi ho un occhio di riguardo, secondo me il Milan era un po' stanco. Mentalmente potrebbero essere stati frenati dallo stadio pieno e dal fatto che sapevano che si stavano giocando il terzo posto. E' una squadra organizzata, che gioca bene, e sta facendo un campionato strepitoso. Coraggio in dieci? L'abbiamo avuto anche in undici, ho cercato di mantenere l'assetto della squadra anche quando siamo rimasti con un uomo in meno. Se posso fare un appunto alla mia squadra è che avremmo dovuto avere più pazienza quando siamo rimasti in dieci senza forzare il passaggio. Noi non pensiamo all'anno prossimo fino a quando non siamo salvi. Boga? E' un talento pazzesco anche se anarchico, non entra nel gioco a palleggiare. Cerchiamo di isolarlo perchè nell'uno contro uno è fortissimo. Deve migliorare nei gol e negli assist, quando lo farà sarà anche da Milan. Napoli prossimo avversario? Penso che non sbaglieremo partita. Sono molto preoccupato, non dormo la notte durante la settimana quando affrontiamo una squadra di livello simile al nostro. Difficilmente sbagliamo quando incontriamo una squadra di livello superiore".