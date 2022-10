Monza, Palladino preserva 13 giocatori (di cui 10 titolari) in vista del Milan e non li convoca per l'Udinese

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lista dei convocati di Raffaele Palladino per Udinese-Monza, sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia e in programma stasera alle 21:00, non ci sono ben 10 giocatori importanti della rosa brianzola, preservati per la sfida contro il Milan di sabato: Di Gregorio, Marlon, Caldirola, Pablo Marì, Izzo, Ciurria, Caprari Carlos Augusto, Sensi, Barberis, Pessina, Dany Mota e Gytkjaer; si tratta, sostanzialmente, di 10 titolari della formazione lombarda più tre tre riserve.