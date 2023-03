Napoli, Bereszynski lascia il ritiro della Polonia: due settimane ai box

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritorno a Napoli per Bartosz Bereszynski. Il difensore deve abbandonare il ritiro della Polonia con il ct Fernando Santos a causa di un infortunio ai legamenti del ginocchio riportato in allenamento: come reso noto dalla federcalcio, un problema comunque non eccessivamente grave e che dovrebbe rientrare in un paio di settimane. In questo tempo Bereszynski non tornerà a Napoli ma sarà curato dallo staff medico della nazionale, in cui è stato convocato al suo posto Tymoteusz Puchacz del Panathinaikos per il doppio impegno contro Repubblica Ceca e Albania.