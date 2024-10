Napoli, Conte è sicuro: "Un giocatore dopo l'esperienza con me sarà un calciatore migliore"

vedi letture

Intervenuto così in conferenza stampa, Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli e sogno di mercato durante l'estate da parte della tifoseria rossonera ha espresso il suo pensiero in merito ai risultati ottenuti in carriera:

"Un giocatore dopo l'esperienza con me sarà un giocatore migliore. Non penso di essere presuntuoso, ma so cosa do a tutta la squadra. Loro vedono ciò che trasferisco a loro, con che passione lo faccio, e questo i giocatori li apprezzano. Noi continuiamo a credere nel percorso che stiamo facendo, crescendo nelle conoscenze, nella voglia, ed in tutti i concetti tattici, ampliando anche altri discorsi.​​​​​​"