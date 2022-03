Napoli, duro confronto in spogliatoio dopo il ko contro il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Gazzetta dello Sport di questa mattina riporta un retroscena riguardo la partita persa dal Napoli contro il Milan al Maradona. Al termine della sfida, all'interno dello spogliatoio, c'è stato un duro confronto tra i giocatori alimentato dall'adrenalina della gara appena conclusa. I senatori hanno rinfacciato ad alcuni giocatori più giovani, una concentrazione e un impegno non adatto al livello della sfida. Una reazione che non è dispiaciuta a Spalletti, visto che l'assenza di emozioni al termine del match avrebbe significato che il gruppo aveva già rinunciato a ogni ambizione e invece così non sembra. Certo, c'è lo spettro della sfida del 23 maggio, quando arrivò il pareggio col Verona che estromise il Napoli dalla Champions. È come rivedere un film già visto, tema caro anche a De Laurentiis che da par suo non è riuscito negli anni a far fare l'ultimo gradino a squadra e ambiente, anche a causa di un comportamento accentratore che non ha permesso la crescita di grandi dirigenti intorno alla sua figura. Spalletti ha sottolineato spesso come la cura dei particolari siano decisivi in certi momenti e per salire di livello anche una gestione diversa è necessaria. Intanto il Napoli ripartirà proprio dal Verona al Bentegodi, con la speranza che non sia fatale per le ambizioni di questa stagione.