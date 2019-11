Napoli, il report dell'allenamento: Allan in gruppo, differenziato per Ghoulam

Attraverso il proprio sito ufficiale, la SSC Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. I partenopei stanno preparando la sfida di sabato contro il Milan. La squadra, sul campo 3, ha svolto una prima parte di sessione dedicata al riscaldamento a secco con l'ausilio di ostacoli bassi. Successivamente torello e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Allan ha svolto gran parte della seduta in gruppo. Lavoro differenziato per Ghoulam. Milik prosegue la sua tabella personalizzata per recuperare da uno stato di sofferenza mio-tendinea nella zona addominale.