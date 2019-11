Napoli, oggi lavoro personalizzato per Allan, Ghoulam e Manolas

Come riporta il sito ufficiale della squadra partenopea, seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 23 novembre con Milan-Napoli, 13esima giornata in programma a San Siro (ore 18). La squadra, sul campo 3, ha iniziato la sessione con attivazione a secco. Successivamente lavoro tecnico finalizzato al possesso palla. Di seguito esercitazioni col pallone e sfide 1 contro 1. Chiusura con serie di partitine 5 contro 5. Lavoro personalizzato per Allan, Ghoulam e Manolas.