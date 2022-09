Napoli, problema muscolare per Osimhen: domenica 18 la sfida contro il Milan

MilanNews.it

Come riporta il sito ufficiale del Napoli, l'attaccante nigeriano Victor Osimhen ha saltato questa mattina la rifinitura in vista della gara di domani contro il Liverpool con i compagni, lavorando a parte per un problema muscolare. Difficile che l'attaccante azzurro potrà essere della partita. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno per le prossime sfide, tra cui il big match di San Siro contro il Milan che si giocherà domenica 18.