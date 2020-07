Napoli, report del mattino: lavoro aerobico ed esercitazione tattica. Personalizzato per Llorente

Allenamento mattutino per il Napoli e consueto report diffuso dal club sul sito ufficiale. Gli azzurri prepareranno il match contro il Milan per la 32esima giornata di Serie A in programma domenica al San Paolo.

La squadra si è allenata sui campi 2 e 3. Prima fase di attivazione con circuito tecnico, successivamente lavoro aerobico ed esercitazione tattica e chiusura con partita a campo ridotto. Lavoro personalizzato in palestra per Llorente.