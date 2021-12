Napoli, verso il Milan: ieri lavoro personalizzato per sei giocatori

Come riportato da sscnapoli.it, sito ufficiale del Napoli, nella giornata di ieri Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Mario Rui hanno svolto allenamento personalizzato in campo; terapie e lavoro personalizzato in palestra per Insigne e Fabian Ruiz. Sono tutti a forte rischio per il Milan, mentre è certa l'assenza di Koulibaly, Osimhen e Ruiz.