Negli ultimi campionati: 1° tempo al Genoa, 2º tempo al Milan

Per tre campionati di fila, nel dicembre 2014 con Antonelli, nel settembre 2015 con Dzemaili e nell'ottobre 2016 con Ninkovic, il Genoa ha segnato nel primo tempo il gol che lo avrebbe poi portato alla vittoria contro il Milan. Tre vittorie consecutive Genoa, nei campionati 2014-15, 2015-16 e 2016-17, con tre allenatori diversi sulla panchina rossonera, ovvero Inzaghi, Mihajlović e Montella. Altra curiosità: l'allenatore del Milan che ha invece vinto nelle ultime due trasferte rossonere sul campo del Grifone è stato Rino Gattuso, accostato proprio in questi giorni dai media alla panchina del Genoa. Negli ultimi due Genoa-Milan il gol decisivo non è mai arrivato nel primo tempo come nei tre casi genoani, ma sempre nel secondo tempo. Nel marzo 2018, lo 0-0 fra le due squadre sembrava scritto, ma André Silva allo scadere diede il successo ai rossoneri. Il gol di un attaccante nel 2018, il gol di due attaccanti nel gennaio 2019. Il Genoa-Milan ultimo scorso è finito 2-0 a favore del Milan, grazie alle reti di Suso e Borini che componevano il tridente d'attacco con Cutrone nella sfida di Marassi. Dal momento che Patrick aveva già fatto doppietta a Genova otto giorni prima in Coppa Italia contro la Sampdoria, ecco che contro i rossoblù l'incombenza di fare gol era "passata" sulle spalle dello spagnolo e del giocatore emiliano. Le partite sono sempre diverse fra loro e non è automatico completare la trilogia, ma il non c'è due senza tre di Marassi diventa fondamentale per il Milan in questo periodo, dopo i successi 2018 e 2019. Fino ad oggi il Genoa in casa ha avuto comunque un buon rendimento: vittoria contro la Fiorentina, sconfitta sfortunata contro l'Atalanta e pareggio contro il Bologna molto forte di questo inizio di campionato.