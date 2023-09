Newcastle, Howe: "Milan forte e ben allenato, domani sarà un bel test per noi. Tonali è sereno"

Eddie Howe, tecnico dei Magpies, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia di Milan-Newcastle di Champions League. Queste le sue dichiarazioni:

Ti piace San Siro? “È uno stadio incredibile, bello giocare a calcio qui”.

Sei già stato qui? “Sì, per uno scouting. Giocare qui sarà uno spettacolo”.

Come sta il Newcastle? “Non siamo rilassati, sicuramente più sicuri. Sappiamo che sfida sarà qui domani, speriamo di continuare dopo la vittoria contro il Brentford”.

Cosa ci dobbiamo aspettare dal Newcastle? “Giocheremo con il nostro stile, con fisicità e qualità. Ma anche con attenzione difensiva come richiede la Champions”.

Come vedi Sandro Tonali? “Sono stato in taxi con lui l’ultima mezz’ora per venire qui. L’ho visto sereno, è un giocatore top, ci piace davvero tanto non solo per il presente ma anche per il futuro”.

Ti ha aiutato a preparare la partita? “No, raramente chiedo informazioni ai giocatori. Preferisco fare da solo, sto preparando la partita con il mio staff da un po’ e pensiamo di sapere abbastanza sul Milan”.

Cosa ti aspetti quindi dal Milan? “Sono davvero una buona squadra che ha iniziato molto bene la stagione nonostante il risultato difficile dell’altra sera. Sono molto forti tecnicamente e ben allenati. Sarà un bel test per noi”.