Paratici a Sky: "Donnarumma? È un giocatore bravo, ma è del Milan. Oggi siamo concentrati sulla partita"

Il DS bianconero Fabio Paratici è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita di Juventus-Milan:

Una sfida dal valore simbolico? "Dieci anni sono molto lunghi, un'eternità nel calcio. Oggi ha valore di classifica anche se rimangono 3 gare".

La presenza di John Elkann: "Fa sempre piacere averlo con noi, il suo peso specifico lo conosciamo tutti. Siamo molto felici di averlo al nostro fianco".

Su Donnarumma: "Le voci del mercato ci sono per tanti calciatori, il mercato dura tutto l'anno. Le abbiamo vissute normalmente, ci sono voci come per tutti gli altri calciatori e ci sono anche per Donnarumma. È un giocatore bravo, del Milan, siamo concentrati sulla partita".

Sulla scelta dell'allenatore: "Qui le decisioni sono sempre state prese collegialmente da me, Pavel e il presidente. Quando si usciva dalla stanza la decisione andava bene a tutti".

Sul suo rinnovo: "Siamo concentrati sul risultato da raggiungere, chiediamo ai nostri giocatori di essere concentrati solo sul risultato sportivo e lo chiediamo anche a noi stessi. Il mio contratto non è mai stato un problema e non sarà mai un problema".