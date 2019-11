Parma, D'Aversa: "Il Milan? Devo la mia vita calcistica a quella dirigenza ma non entro in casa d'altri"

Roberto D'Aversa, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda su cosa farebbe in caso di chiamata del Milan: "L'unico pensiero che ho è di non entrare in casa d'altri. Ho fatto il settore giovanile con Capello per sei anni, gran parte della mia vita calcistica la devo a quella dirigenza. Il mio unico pensiero è cercare di finire la stagione nel miglior modo possibile, dobbiamo raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Cercare di fare risultati anche contro club importanti, quello che è successo a Bologna ci deve portare a fare risultato a tutti i costi. Altri pensieri non ce ne sono".