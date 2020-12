Parma, il report dell’allenamento odierno: Cyprien di nuovo in gruppo

Buone notizie dall'infermeria crociata, dove oggi Wylan Cyprien, Simon Sohm e Giuseppe Pezzella hanno lavorato con i compagni in vista della partita di domenica contro il Milan. I tre potrebbero dunque essere convocati per la sfida di San Siro, anche se è difficile pensare ad un loro utilizzo. Proseguono invece con il lavoro differenziato Juraj Kucka e Vincent Laurini, così come Valentin Mihaila. Infine, Alberto Grassi ha svolto terapie.