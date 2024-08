Parma-Milan, i convocati di Pecchia: rientra Delprato, sono sette gli assenti

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Milan. Il capitano Delprato rientra dalla squalifica mentre non saranno della partita Hernani, Benedecyzak, Charpentier e Osorio per infortunio. Out anche Partipilo, Di Chiara e Valenti.

Portieri: Chichizola, Corvi, Suzuki.

Difensori: Balogh, Circati, Coulibaly, Delprato, Valeri.

Centrocampisti: Bernabé, Camara, Cyprien, Estévez, Hainaut, Sohm.

Attaccanti: Almqvist, Bonny, Cancellieri, Haj, Kowalski, Man, Mikolajewski, Mihaila.