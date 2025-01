Parma, Pecchia: "Contro il Milan non ci sarà Bonny. Dovremo fare la fase difensiva e poi esser propositivi"

Dopo la vittoria in Champions League contro il Girona, il Milan si avvicina alla sfida di domani pomeriggio contro il Parma carico di vittoria. Non sarà facile, perchè a San Siro arriverà una squadra desiderosa di punti salvezza nel proprio percorso. Così, in vista del match di Milano ha parlato l'allenatore dei Ducali, Fabio Pecchia al Mutti Training Center di Collecchio.

Questo un estratto delle sue considerazioni:

Troverete spazi in contropiede?

"Di fronte la forza del Milan ci costringerà a tanta fase di non possesso e rimanere bassi, anche per la forza del Milan. Affrontiamo una big europea, con tutta la sua qualità. Dovremo saper fare la fase difensiva e poi esser propositivi con la palla e costringere anche loro a correrci dietro".

Domani avrai una panchina un po' più lunga?

"A parte la febbre di Bonny che rimane fuori, è rimasto fuori in settimana. Djuric, Ondrejka e Lovik sono vicini al poter giocare, è questione solo di adattamento. Ondrejka ha giocato ottanta minuti settimana scorsa, Djuric ha esperienza. Sono contento, sono in buone condizioni".