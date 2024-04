Pongracic su Leao: "Difficile difendere contro di lui. Ma se stiamo attenti..."

Il Milan ospiterà il Lecce sabato pomeriggio alle 15 a San Siro. I salentini arrivano a Milano con una nuova iniezione di fiducia: nelle prime due partite con il nuovo allenatore Luca Gotti, quattro punti conquistati contro Salernitana e Roma, frutto di due clean sheet consecutivi. Quest'oggi, ospite dell'emittente locale salentina TeleRama, il difensore giallorosso Marin Pongracic ha affrontato il tema trasferta di San Siro, partendo dal momento della sua squadra: “Il mister ha ridato fiducia alla squadra, ci dice che siamo bravi, che possiamo giocare con tutti e che dobbiamo avere il coraggio e la personalità per fare le giocate giuste".

Poi Pongracic ha parlato di Rafael Leao, che sarà il pericolo numero uno per la difesa salentina: "Se giochiamo con coraggio e riusciamo a restare alti, facendo attenzione all’uno contro uno, specialmente su Leao perchè lui è un calciatore che si affronta così. Perché è difficile difendere contro di lui, oltre ad essere veloce ha buona tecnica ed è molto forte, ma se stiamo attenti e giochiamo come abbiamo fatto contro la Roma, con intensità, con cattiveria, possiamo mettere anche il Milan in difficoltà".