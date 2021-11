Porto, Conceiçao: "Il Milan non meritava di perdere con l'Atl. Madrid. Su Diaz, Theo e Kessie..."

In vista della sfida di domani contro il Milan, Sergio Conceiçao, tecnico del Porto, ha parlato così della squadra rossonera in conferenza stampa: "Parliamo di un club che ha vinto sette Champions e quattro mondiali, ha la sua storia e gioca in Serie A, uno dei migliori campionati al mondo. Ha vinto a Roma, contro una squadra molto forte e allenata da uno dei migliori al mondo. Giocare contro il Liverpool per esempio non è facile, parliamo di una squadra tra le migliori del mondo. Contro l'Atletico Madrid hanno giocato una partita molto equilibrata e il Milan non meritava di perdere. Anche al Dragao si sono dimostrati un avversario molto forte. Ora sarà una partita diversa, dobbiamo pensare che a casa loro saranno ancora più forti. Domani ci saranno Diaz, Theo e Kessie? Brahim è quel giocatore che tra le linee può mettere in crisi l'avversario, ha grandi qualità e Krunic ha caratteristiche diverse. Kessié è un punto di riferimento, è il giocatore più fisico che hanno a centrocampo. Theo Hernandez ha qualità offensive, lavora molto bene con Leao. Sono tre giocatori forti, all'andata io avevo più soluzioni che ora non ho" riporta tuttomercatoweb.com.