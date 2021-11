Porto, Sergio Oliveira: "Andiamo a San Siro per vincere. Milan grande squadra"

Sergio Oliveira, giocatore del Porto, ha rilasciato queste parole in conferenza stampa in vista della gara di Champions League di domani contro il Milan a San Siro: "Andremo a Milano forti della vittoria dell'andata e per cercare di ottenere i tre punti, questo è sicuro. Abbiamo preparato questa gara con l'ambizione di vincere, sapendo che sarà una partita dura contro un avversario molto forte. Il Milan è una grande squadra, con ottimi giocatori. Facciamo parte di un gruppo molto competitivo, con quattro squadre che possono puntare a passare il turno. Tutte vogliono passare. Come abbiamo preparato la partita a centrocampo? Nello stesso modo in cui abbiamo preparato l'andata, non importa se giocherà Tonali o Bennacer o altri. Siamo concentrati" riporta tuttomercatoweb.com.