Qui Juve, Allegri rassicura sulle condizioni di Szczesny. Fra dieci giorni il Milan

vedi letture

Pochissimi dubbi di formazione per Massimiliano Allegri in vista della sfida che la sua Juventus giocherà venerdì a Cagliari. Il tutto nonostante le 3 partite in una settimana, con all'interno la semifinale di Coppa Italia di ritorno contro la Lazio. Questo il pensiero di Allegri in conferenza stampa alla vigilia:

"La partita più importante è quella di domani, poi vedremo le condizioni fisiche dei singoli e valuteremo chi far giocare verso la Lazio. Ma ora pensiamo a domani, ci permetterebbe di fare un passo importante in classifica verso l'obiettivo", ha spiegato in merito al possibile turnover.

Quindi una spiegazione più dettagliata: "Non ho tanti dubbi. Szczesny sta bene, è a disposizione, vedrò oggi cosa fare domani. Sugli altri non ho grandi dubbi, oggi faremo l'ultimo allenamento e deciderò ma ripeto, non ho molti dubbi. Devo decidere chi far giocare fra Chiesa e Yildiz". La Juventus incontrerà il Milan nel weekend del 27 e 28 aprile.