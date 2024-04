Qui Lecce, domani allenamento al mattino in vista del Milan

vedi letture

Il Lecce sarà il prossimo avversario del Milan in campionato. La squadra pugliese, che è in piena lotta per non retrocedere e da qualche tempo ha cambiato allenatore (non solo per motivi tecnici) allontanando D'Aversa in favore di Luca Gotti, sarà ospite dei rossoneri a San Siro nella giornata di sabato 6 aprile: l'orario del calcio di inizio è fissato alle ore 15. I salentini sono scesi in campo ieri, in casa, contro la Roma e sono riusciti a strappare un punto alla squadra di De Rossi, pareggiando per 0-0: oggi non hanno potuto riposarsi e sono scesi in campo per il primo allenamento in vista del Milan.

Sul sito ufficiale del Lecce viene riportato il resoconto della sessione di oggi: "Dopo il pareggio nella gara di ieri con la Roma, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio di oggi per la ripresa della preparazione all’Acaya Golf Resort & SPA. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, allenamento regolare per tutti gli altri. Per la giornata di domani mister Gotti ha programmato una seduta di allenamento mattutina sempre all’Acaya". Domani dunque allenamento al mattino per il Lecce.