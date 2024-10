Qui Napoli, la probabile formazione anti-Milan: Gilmour in regia

Il Napoli questa sera si presenta a San Siro da capolista e con la possibilità di estendere a 11 punti il vantaggio sul Milan. I rossoneri hanno una partita in meno ma sarebbe ugualmente un duro colpo se dovesse accadere, soprattutto dal punto di vista psicologico, in un ambiente che già difficilmente è riuscito a stare tranquillo in questo avvio di stagione. Antonio Conte da parte sua dovrà fare a meno ancora di Stanislas Lobotka in mezzo al campo che verrà rimpiazzato da Billy Gilmour. Questa la probabile formazione del Napoli, secondo il Corriere dello Sport:

NAPOLI (4-2-4):

Meret

Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera

Anguissa, Gilmour

Politano, Lukaku, McTominay, Kvaratskhelia