Qui Roma, Tammy Abraham torna in gruppo: ritorno tra Lecce e Lazio

Milan e Roma si affronteranno nei quarti di finale di Europa League, ormai questa notizia è stata assimilata e mancano solamente da contare i giorni che ci separano alla doppia sfida. Si preannuncia un derby italiano molto intenso. L'andata si giocherà a San Siro il prossimo 11 aprile mentre il ritorno si disputerà una settimana dopo, il 18 aprile, allo stadio Olimpico di Roma. Tutto si deciderà in sette giorni e molto dipenderà anche dagli altri impegni delle due squadre: la Roma avrà il derby prima dell'andata, il Milan dopo la gara di ritorno. Molto dipenderà anche dalla condizione fisica delle due squadre.

Lato Roma le notizie sono contrastanti. Se nei giorni scorsi sono arrivate notizie positive sia da Dybala che da Lukaku che dovrebbero esserci entrambi per la partita con il Lecce al rientro dalla sosta, la buona nuova per De Rossi è il ritorno in gruppo dopo diversi mesi di Tammy Abraham. Il centravanti inglese al termine dello scorso campionato aveva riportato un grave infortunio al ginocchio ed è pronto a tornare tra i convocati. De Rossi vuoel andarci con i piedi di piombo per non rischiarlo: l'idea è che Abraham possa tornare tra la sfida con il Lecce e quella successiva contro la Lazio. Invece sono da valutare i problemi muscolari di Baldanzi e Azmoun, che torneranno anticipatamente dagli impegni con le nazionali. Lo riporta Il Messaggero stamattina.