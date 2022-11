Qui Salernitana, le date della ripresa dei prossimi avversari del Milan

MilanNews.it

Manca ancora più di un mese alla ripresa del campionato che, per il Milan, sarà il 4 gennaio alle 12.30 in casa della Salernitana. Oggi la Gazzetta dello Sport ha riportato le principali date che la squadra di Nicola ha segnato sul calendario in vista di gennaio 2023. I granata riprenderanno gli allenamenti un giorno prima del Milan, il 1° dicembre. Dall'8 al 15 dicembre, poi, la Salernitana partirà alla volta di Belek, in Turchia, dove osserverà un periodo di ritiro. In questo lasso di tempo sicuramente saranno in programma delle amichevoli le cui date e avversarie ancora non sono state definite.