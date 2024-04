Qui Sassuolo: Ballardini senza Berardi e Pedersen, Erlic in dubbio

Dopo la delusione europea contro la Roma, il Milan proverà a dare continuità all'ottimo momento di forma che sta vivendo in questo 2024 almeno in campionato. Il prossimo avversario della formazione di Stefano Pioli sarà il Sassuolo di Davide Ballardini, avversario da sempre ostico per il Diavolo, alla disperata ricerca di punti salvezza.

Se in casa Milan gli unici assenti dovrebbero essere Kalulu e Pobega, entrambi out per infortunio, i neroverdi saranno costretti a fare a meno dei lungo degenti Berardi e Pedersen più Erlic, il quale potrebbe andare a completare questo sfortunato tridente in quanto sarebbe in dubbio dopo il problema muscolare (indurimento dei flessori) accusato nel corso della scorsa trasferta di campionato contro la Salernitana.