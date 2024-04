Qui Trigoria, rifinitura anche per la Roma: Mancini torna in gruppo, personalizzato per Azmoun

Giorno di rifinitura anche per la Roma di Daniele De Rossi, che ha iniziato la seduta d'allenamento in quel di Trigoria con una mezz'oretta di ritardo rispetto al tabellino di marcia per la lunga riunione tecnica fatta dallo staff insieme alla squadra.

Escluso l'infortunato Azmoun, alla corte dell'allenatore giallorosso sono presenti praticamente tutti i giocatori, compreso Gianluca Mancini, il quale sarà regolarmente a disposizione di De Rossi per Milan-Roma nonostante negli giorni scorsi non si era allenato in gruppo per un fastidio muscolare avvertito nel corso del derby.

Durante i 15' aperti alla stampa, come riportato dai colleghi di vocegiallorossa.it, la formazione capitolina ha svolto prima alcuni esercizi di stretching dinamico, per poi passare alle cose di campo esercitandosi prima sulle conclusioni e poi con un torello.