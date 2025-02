Qui Verona, il punto debole della squadra di Zanetti condiviso con il Leicester

Milan-Verona, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà questa sera allo stadio Meazza di Milano sabato 15 febbraio, alle ore 20:45. Il Milan ha vinto tutte le ultime otto gare di Serie A contro l’Hellas Verona, inoltre i rossoneri sono riusciti a registrare una serie di successi consecutivi più lunga contro una singola squadra solo contro quattro avversarie nella loro storia nella competizione: 13 contro il Chievo, 10 contro il Novara, 10 contro il Pescara e nove contro il Siena.

Qui Verona

Solo Southampton (54) e Holstein Kiel (54) hanno subito più gol dell’Hellas Verona (53, come il Leicester) nei cinque grandi campionati europei in corso; in particolare, prima di questa stagione, i veneti non avevano mai incassato più di 50 reti nelle prime 24 partite disputate in una stagione di Serie A.