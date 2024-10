Real, rinviata la partita pre Milan in casa del Valencia: il motivo

Ore drammatiche a Valencia e in tutta la provincia spagnola. L'area è stata colpite da fortissime piogge che hanno letteralmente inondato le strade e allagato le strade, provocando enormi danni anche e soprattutto umani, con la perdita di tante vite. Per questo motivo la Generalitat Valenciana ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni sportive nella zona previste per questi due giorni (Copa del Rey) e per il weekend in arrivo (LaLiga e campionati minori).

Tra queste partite anche la gara di campionato che si sarebbe dovuta disputare sabato tra Valencia e Real Madrid. Una notizia che riguarda anche il Milan che martedì 5 novembre dovrà disputare in Spagna, al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, la sua quarta partita del girone unico di Champions League. La squadra di Ancelotti, dunque, arriverà alla sfida con i rossoneri con dieci giorni di inattività e dopo la sconfitta pesantissima contro il Barcellona in casa per 4-0. Lo riporta oggi gianlucadimarzio.com.