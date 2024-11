Repubblica (ed.Torino): "Attacco liquido: l'idea della Juve per sorprendere il Milan"

"Attacco liquido: l'idea della Juve per sorprendere il Milan" scrive oggi La Repubblica Torino sulla sua prima pagina. Nella giornata di ieri, i bianconeri si sono allenati alla Continassa per preparare la ripresa del campionato e hanno giocato una partitella amichevole con l’Under 17 in cui Thiago Motta ha iniziato a testare i suoi in vista della sfida con il Milan. Dopo l'infortunio a Vlahovic in nazionale e in attesa di capire se il serbo sarà o meno della partita, Thiago Motta ha provato, ancora una volta, Timothy Weah come punta centrale e lo statunitense ha risposto realizzando una doppietta.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS

Data: sabato 23 novembre 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN

Web: MilanNews.it