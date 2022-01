Roma, Abraham e Pellegrini in gruppo: ok per il Milan. Mayoral in isolamento

Stando a quanto appreso dalla redazione di TMW, sia Tammy Abraham che Lorenzo Pellegrini hanno efffettuato senza problemi la seduta di allenamento oggi a Trigoria: entrambi saranno a disposizione di Mourinho per il match contro il Milan del 6 gennaio. Borja Mayoral, invece, è in isolamento per aver avuto un contatto con un positivo; per il giocatore sono state attivate tutte le misure di sicurezza in base alle normative vigenti, ma il tampone effettuato nella giornata di ieri è risultato negativo.