Roma, El Shaarawy: "Con il Milan abbiamo fatto due partite quasi perfette"

Stephan El Shaarawy sembra essere rinato con Daniele De Rossi e a beneficiarne è la Roma. L'esterno ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali dopo il successo sul Milan nei quarti di finale di ritorno di Europa League: "Per battere una squadra forte come quella rossonera, avevamo bisogno di fare due partite quasi perfette. Lo abbiamo fatto. Siamo andati a Milano, consapevoli di poter fare la partita e lo abbiamo fatto. Oggi non dovevamo fare una gara d'attesa e così è stato. Un approccio con grande volontà di far gol, che è arrivato due volte, siamo contenti dell'impatto. Siamo riusciti a difenderci bene, con il cuore, per portare a casa il risultato. Una grande vittoria".

È la chiave di questa qualificazione?

"Ho fatto quello che mi chiedeva Daniele, con grande abnegazione, sacrificio e qualità. Quelle che sono le mie caratteristiche, senza problemi. Sono contento di come la squadra ha affrontato la gara, nonostante abbiamo finito in 10. La vittoria è di tutti, per i tifosi che stasera hanno creato un'atmosfera magica. Anche per Zeki che ha commesso un errore, ma non c'è stato alcun problema. Abbiamo lottato per lui".

Testa al Bologna adesso?

"Sì, testa al campionato perché vogliamo arrivare in fondo agli obiettivi: la qualificazione in Champions, poi penseremo al Leverkusen. Sarà un'altra battaglia".