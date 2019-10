Roma, Fonseca: "Milan più riposato. Piatek o Leao ottimi attaccanti"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Milan: "Sinceramente non so chi giocherà tra Leao e Piatek. Il nostro modo di giocare non cambia in base a chi giocherà di loro. Sono comunque due ottimi attaccanti. La mia preoccupazione sarà recuperare la squadra dal punto di vista fisico e prepararla per il Milan che sarà più riposato. Perotti si allena da un po' con noi ed è pronto per giocare, non so se ha novanta minuti, ma è pronto".