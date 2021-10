Stando a quanto riportato da Sky Sport il difensore della Roma Chris Smalling ha riportato una lesione al flessore della coscia destra e resterà fuori per due o tre settimane. Questa è la prima diagnosi in attesa dei prossimi esami specifici, da cui si capirà se potrà essere a disposizione per la gara contro il Milan del prossimo 31 ottobre.