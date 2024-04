Roma, Mancini: "A San Siro con la testa giusta e umili, ma consapevoli delle nostre idee"

Gianluca Mancini, difensore della Roma, intervenuto ai canali ufficiali del club giallorosso dopo la vittoria contro il Milan in Europa League arrivata grazie ad un suo gol, ha dichiarato: "Bella settimana, non l'ho sognata o immaginata perché vivo il presente. Un derby vinto e una vittoria a San Siro che mancava da tanto tempo: sono molto felice" riporta vocegiallorossa.it.

Grande partita...

"Sì, siamo venuti con la testa giusta e umili, ma consapevoli delle nostre idee. Mi sono divertito, ho visto i miei compagni più tecnici rincorrere tutti e scivolare: molto bello da vedere".

Con i risultati, anche le gambe girano...

"Sì, i risultati ti fanno stare bene. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e la testa alta. Se lavori bene, hai la consapevolezza di poter far bene e i risultati arrivano. Con i risultati negativi è più difficile. Come dopo sabato, ora serve essere concentrati al massimo perché domenica c'è una partita importante".